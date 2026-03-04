とんかつ専門店「松のや」の公式XアカウントX（＠matsu_noya）は「決算大感謝祭！！」と題して、2026年3月4日15時から店舗で使える割引クーポンを配布中です。対象メニューが25％〜30％オフになるお得なクーポンです。9メニューが対象対象商品をすべて紹介します。＜30％オフ＞●たっぷりささみかつ定食990円→690円（300円引き）●ダブルロースかつ定食1050円→730円（320円引き）●ロースかつ＆海老フライ2尾定食1250円→870円（