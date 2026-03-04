松のや最新クーポンは最大380円引き！公式Xが投稿した最大30％オフの「決算大感謝祭」が激アツ《3月4日開始》

とんかつ専門店「松のや」の公式XアカウントX（＠matsu_noya）は「決算大感謝祭！！」と題して、2026年3月4日15時から店舗で使える割引クーポンを配布中です。

対象メニューが25％〜30％オフになるお得なクーポンです。

9メニューが対象

対象商品をすべて紹介します。

＜30％オフ＞

●たっぷりささみかつ定食

990円→690円（300円引き）

●ダブルロースかつ定食

1050円→730円（320円引き）

●ロースかつ＆海老フライ2尾定食

1250円→870円（380円引き）

＜25％オフ＞

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ

780円→580円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●味噌ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●ささみかつ定食

790円→590円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ささみかつ定食

890円→660円（230円引き）

●味噌ささみかつ定食

890円→660円（230円引き）

一部を除く松のや全店（松屋併設店含む）で利用できます。Xが投稿した画像にある「QRコード」を券売機で読み取ると、割引が適用されます。

3月4日時点で、クーポンの使用期限は未定です。

※画像は松のやの公式X（＠matsu_noya）より

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）