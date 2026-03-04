松のや最新クーポンは最大380円引き！公式Xが投稿した最大30％オフの「決算大感謝祭」が激アツ《3月4日開始》
とんかつ専門店「松のや」の公式XアカウントX（＠matsu_noya）は「決算大感謝祭！！」と題して、2026年3月4日15時から店舗で使える割引クーポンを配布中です。
対象メニューが25％〜30％オフになるお得なクーポンです。
9メニューが対象
対象商品をすべて紹介します。
＜30％オフ＞
●たっぷりささみかつ定食
990円→690円（300円引き）
●ダブルロースかつ定食
1050円→730円（320円引き）
●ロースかつ＆海老フライ2尾定食
1250円→870円（380円引き）
＜25％オフ＞
●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ
780円→580円（200円引き）
●鬼おろしポン酢ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●味噌ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●ささみかつ定食
790円→590円（200円引き）
●鬼おろしポン酢ささみかつ定食
890円→660円（230円引き）
●味噌ささみかつ定食
890円→660円（230円引き）
一部を除く松のや全店（松屋併設店含む）で利用できます。Xが投稿した画像にある「QRコード」を券売機で読み取ると、割引が適用されます。
3月4日時点で、クーポンの使用期限は未定です。
※画像は松のやの公式X（＠matsu_noya）より
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）