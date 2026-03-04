皆さんは、『her/世界でひとつの彼女』という映画をご存じでしょうか？​2013年に公開された、ホアキン・フェニックス主演の作品で、劇中では内向的な主人公がAIの声に恋をして、実体のない存在と深い精神的な絆を築いていきます。当時は「切ないSFファンタジー」として観ていた記憶がありますが、それから10数年が経った今、あの物語はアメリカの片隅で、非常に世俗的な「月額20ドルのサブスク」として現実のものになっ