女優で、BS―TBSの人気番組「町中華で飲ろうぜ」に出演中の清田みくり（23）が、3日までに自身のSNSを更新。３月末で芸能活動を終了することを明らかにした。 【写真】「町中華で飲ろうぜ」でおなじみ 清田は「私事ですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と引退を報告。2日放送の同番組でも明かしている。「驚かせてしまってすみません！これまで温かく見守ってくださって、本当にありがとう