1日、野球日本代表チーム「侍ジャパン」は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇にむけて決起集会を行った。報道によると、侍ジャパンは大阪市にある老舗焼き肉店に集合。同店は2023年の決起集会にも使用されていて、決起集会の写真は大谷翔平ら参加選手のSNSなどでも公開されている。 そのため、ネットではこの「侍ジャパン御用達焼き肉店」に注目が集まったが、一部では選手見たさにフ