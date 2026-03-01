これは筆者の実体験です。夫は料理が得意でよく作ってくれるのですが、毎回大量に作るため、どうしても残り物が出てしまうことが悩みでした。そこで、ママ友からもらったアドバイスを元に、新たな工夫を始めることに。その結果、家庭内でどんな変化があったのか……。 料理を大量に作って捨ててしまう罪悪感 我が家の夫は料理が大好きで、よく家で作ってくれるのですが、ひとつ困ったことがありました。それは、毎回大量に料理