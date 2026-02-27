家族の書類やプリントが気づけばダイニングに山積みになっていませんか？あとで見ようと思いつつ、知らぬ間に期限ぎれになっていることも…。「そのプリントは3つに仕分けるだけですっきりしました」と話すのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。ここでは高岡さんが実践する、書類管理の工夫をご紹介します。書類は「3つの行き先」に分けるだけ以前は家族の書類が大量にたまっていました。とくに学校でもらっ