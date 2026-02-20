山口県下関市の正琳寺で発生した火災の現場＝20日午後0時11分（共同通信社ヘリから）20日午前2時25分ごろ、山口県下関市豊浦町川棚で「寺が燃えている。炎が上がっている」と近所の住民から110番があった。県警や下関市消防局によると現場は正琳寺で、性別や年齢不明の3遺体が見つかった。県警によると80代男性、50代男性、40代女性、10代男性、10歳未満の女性の5人が住んでいたとみられ、いずれも連絡が取れていない。県警が火