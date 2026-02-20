日中関係の悪化で訪日中国人観光客は激減日本はインバウンド産業が経済成長のドライバーの一つになる「観光大国」となった。日本政府観光局（JNTO）の推計では、2025年に日本を訪れた外国人観光客は4200万人を突破し、過去最多となった模様だ。観光庁の「インバウンド消費動向調査」によれば、2025年の日本のインバウンド消費（訪日外国人旅行消費額）は約9.5兆円に上るなど、日本経済を支える一大産業になりつつある。しかし、2