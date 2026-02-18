動物性原料を一切使わずに、あの“こってり”を再現……。そんな攻めた一杯が、まさかの「缶」で登場します。業務用麺類を手がける丸山製麺（東京都大田区）が今春発売するのは、小麦麺入り「らーめん缶」シリーズの新味「豚骨風らーめん」（オープン価格）。豚骨“風”とはいえ、狙うのはしっかり豚骨味です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】丸山製麺の「らーめん缶」は、これまで主流だったこんにゃく麺で