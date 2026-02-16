筑波大の男性准教授が交流サイト（SNS）で「日本の大学に来る外国人は、だいたい能力が低く、トラブルメーカーが多い」などと投稿していたことが16日、同大への取材で分かった。大学は、投稿について「外国人に対する差別的表現」とし謝罪した。他にも女性准教授がSNSで、タイの政治情勢について不適切な投稿をしたとして、大学は「相手国への敬意を欠いた」とコメント。いずれも同大のSNS利用のガイドラインに抵触する可能性