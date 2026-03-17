ChatGPTに爆弾や生物兵器の作り方を聞いても、答えを出さない。男女差別や人種差別などを肯定するような回答も出さないようになっている。生成AIの「大規模言語モデル」や「深層学習（ディープラーニング）」とは何か、解説しよう。※本稿は、言語学者の川原繁人『言語学者、生成AIを危ぶむ子どもにとって毒か薬か』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。生成AIの学習に重要な「大規模言語モデル」生成AIと人間言