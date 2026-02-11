「おもてなし」っぷりがスゴすぎると絶賛2026年1月31日、お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアさんと小籔千豊さん、お笑いコンビ「フットボールアワー」の4人によるYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」が更新されました。今回行われたのは、メンバーが2025年に買ってよかったものTOP3を発表する「2025年マイベストバイTOP3」なる企画。ここで、千原ジュニアさんは昨年家族のために新車で購入した「国産モデル」に対し絶賛