中国の有人宇宙船「神舟21号」の乗組員による「宇宙出張」は、既に3カ月を超えました。宇宙ステーション内では先週も、科学実験、プラットフォームの管理、設備の保守、健康管理など、各種の任務が計画通り着実に進められました。 宇宙医学実験の分野では、骨代謝のバランス調整や統合オミクス研究に関連して、乗組員が血液サンプルの採取と処理を実施しました。これらのサンプルは、長期滞在中の宇宙飛行士の骨格、神経、脳血管な