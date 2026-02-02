オーストラリアでは世界初の「16歳未満のSNS禁止法」が施行されています。このSNS禁止法をフィンランドも模倣しようとしていることが報じられました。Finland looks to end "uncontrolled human experiment" with Australia-style ban on social media | Yle News | Ylehttps://yle.fi/a/74-20207494フィンランドのタンペレにある国際学校「FISTA」では、昼休みに校庭で1年生から9年生まで、つまり6歳から16歳までの子どもたちが走