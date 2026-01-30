訪問看護の現場における処置「在宅酸素療法」 在宅酸素療法は、自宅に専用の機械を置いて酸素を直接吸入する治療法です。慢性的な呼吸障害（COPD、気管支炎、間質性肺炎など）を抱える療養者だけでなく、心不全や終末期などのケースでも使います。在宅酸素療法中の療養者に訪問看護が介入することは多いです。安全に対応できるよう学んでいきましょう。 在宅酸素療法の導入 在宅酸素療法の導入は、医師の判断により行われ