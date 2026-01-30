令和８年１月３０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温・全国の天気 ２週間気温予報 北海道地方の気温は、向こう１週間程度は平年並か高いですが、その後は平年並か低いでしょう。東北地方、東日本、近畿地方、中国地方と九州北部地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いでしょう。その後、２月６日頃までは寒気の影響を受けにくいため高く、かなり高い所もありますが、２月７日頃からは平年並か低い日が多いで