名古屋市南区のしゃぶしゃぶ店「木曽路」で、ノロウイルスが原因の食中毒が発生しました。名古屋市によりますと、今月26日、医療機関から保健センターに対して、南区の木曽路星崎店を利用した複数の客が体調不良になっていると連絡がありました。24日に親族の集まりで店を利用し、しゃぶしゃぶや刺身などを食べた2つのグループの客のうち、8歳から79歳までの男女15人に下痢や嘔吐などの症状が出ましたが、いずれ