水樹奈々が、TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』オープニングテーマの新曲「CRIMSON BULLET」を7月8日（＝“なのはの日”）にシングルリリースする。 （関連：【画像あり】水樹奈々『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026』TOYOTA ARENA TOKYO公演ライブ写真） 同情報は1月25日に行われた、アーティスト活動25周年を飾るライブツアー『NANA MIZUKI LIVE VISION 20