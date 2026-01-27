水樹奈々が、TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』オープニングテーマの新曲「CRIMSON BULLET」を7月8日（＝“なのはの日”）にシングルリリースする。

同情報は1月25日に行われた、アーティスト活動25周年を飾るライブツアー『NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026』の千秋楽であるTOYOTA ARENA TOKYO公演のアンコールにて発表されたもの。さらに、約7年ぶりのオーケストラライブ『NANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS IV-』を9月22日、23日に国立代々木競技場 第一体育館で開催することも発表された。

約9,000人が集まった同公演では、最新アルバム『CONTEMPORARY EMOTION』収録曲から代表曲まで25年の軌跡を詰め込んだセットリストを披露。加えてライブ本編内で、同公演の映像がアニマックスにて3月29日19時から放送されることが発表された。

同ライブ映像の放送を記念し、水樹奈々が出演するTVアニメ『戦姫絶唱シンフォギア』第1期全13話の一挙放送のほか、『戦姫絶唱シンフォギア フィルムコンサート2025「SymphoNare（シンフォナーレ）」』の放送も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）