現地１月24日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの決勝で大岩剛監督が率いるU-23日本代表が中国と対戦している。立ち上がりから勢いを持って攻撃を仕掛ける日本は、開始５分に決定機を迎える。敵陣ゴール前で右CKのこぼれ球を拾ったンワディケ・ウチェブライアン世雄が左足の強烈なシュートを放つも、相手GKにセーブされる。その３分には左からの佐藤龍之介のクロスにファーサイドの古谷柊介が飛び込んだが、