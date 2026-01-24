クオンティアは1月16日、CxO候補人材を育成する新たな選考制度「CxOクエスト」を1月31日に開催すると発表した。会場は同社本社で、定員は16名。クオンティア ロゴ○実践的な経営判断でCxOとしてのポテンシャルを可視化「CxOクエスト」は、参加者がCxO役として実践的な経営判断に取り組む1Day選考プログラム。参加者はCxOとしての役割を与えられ、現役コンサルタントが担うCEO役とともに、制限時間内で企業課題に向き合い、議論と意