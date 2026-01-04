3日、トランプ米大統領がSNSに投稿したベネズエラのマドゥロ大統領の写真（SNSトゥルース・ソーシャルから）【ニューヨーク共同】米国に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領は3日夕、航空機で米東部ニューヨーク郊外の空軍基地に移送された。米当局者らに付き添われて姿を現したマドゥロ氏はゆっくりとした足取りでタラップを下り、基地内の建物に入った。米メディアによると、ニューヨーク市南部ブルックリンの拘置所に収容さ