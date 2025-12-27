リクルートの外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」はこのほど、「2025年流行グルメ調査」の結果を発表した。調査は2025年10月31日〜11月1日、全国20代〜60代男女1,035名を対象にインターネットで行われた。○海外SNS発のトレンドが1位〜3位独占今年流行ったと思うグルメTOP1537の選択肢の中から「今年流行ったと思うグルメ」を聞いたところ、1位は「アサイーボウル」だった。「アサイー」は昨年の調査