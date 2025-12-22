女性11人組「ME:I」は22日、活動休止中のCOCORO、RAN、SHIZUKUの3人とKOKONAが2025年12月31日をもって活動を終了すると発表した。公式サイトで「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と伝えた。そして「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、