先日、「さいたまスーパーアリーナ」で開催されたライブイベントの参加客が、同施設の最寄駅「さいたま新都心駅」に近接する「埼玉県小児医療センター」や「さいたま赤十字病院」に入り、院内のトイレやコンビニを利用。【写真】患者の命を守るため、病院は感染症対策を徹底していますその様子を目撃した入院中の小児患者を持つ保護者が、ショッピングモールのような感覚で「病院」に侵入することは、入院患者の命に関わる行為だと