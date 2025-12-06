おちゃめな残虐ピエロ“アート・ザ・クラウン”がサンタクロースに扮し、街の人々を恐怖のどん底に陥れる『テリファー 聖夜の悪夢』が、クリスマスシーズンに再上映されることが決定した。再上映は、クリスマスムード高まる12月19日（金）から一週間限定。劇場は、東京：TOHOシネマズ 六本木、大阪：TOHOシネマズ 梅田の２箇所となる。さらに、クリスマス当日の12月25日（木）には、一日限定で『テリファー』（2016）との二本立て