山梨県甲府市の病院で入院中の10代の少女にわいせつな行為をした疑いで31歳の男が逮捕されました。南アルプス市の無職・有泉輝容疑者（31）は2025年10月、甲府市内の病院で入院していた10代の少女に対し、13歳未満であると知りながら唇に複数回キスをするわいせつな行為をした疑いがもたれています。少女の関係者からの通報で事案が発覚しました。有泉容疑者は、当時、同じ病院に入院していましたが、面識はなかったということです