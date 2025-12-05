中国ラオス鉄道が12月2日に開業4周年を迎えました。同鉄道は過去4年間で輸送した旅客数が延べ6250万人を超え、貨物は7250万トンを超えており、すでにラオスのこれまで50年にわたる発展の中でも輝かしい成果になりました。中国ラオス鉄道は全線開業以来、沿線の経済と社会の発展に新たな活力を注入し、沿線の人々の移動にも大きな利便性をもたらしてきました。ラオス住民のニディーダさんは、「以前は、実家に帰って両親を見舞