すき家（東京都港区）が運営する牛丼チェーン「すき家」が、オリジナルデザイングッズとクーポン券が入った福袋「SMILE BOX 2026」を、12月26日午前10時から数量限定で販売。また、同月23日午前10時から、公式通販サイト限定の福袋「特別版」の予約受付がスタートします。【画像】「豪華すぎ！」福袋の“中身”を全部見る！「SMILE BOX 2026」は、「すき家オリジナル ブランケット」「すき家オリジナル スープマグ」「すき家オ