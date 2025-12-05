すき家（東京都港区）が運営する牛丼チェーン「すき家」が、オリジナルデザイングッズとクーポン券が入った福袋「SMILE BOX 2026」を、12月26日午前10時から数量限定で販売。また、同月23日午前10時から、公式通販サイト限定の福袋「特別版」の予約受付がスタートします。

「SMILE BOX 2026」は、「すき家オリジナル ブランケット」「すき家オリジナル スープマグ」「すき家オリジナル 木製マルチスプーン」「3500円分クーポン券」（200円×15枚、100円×5枚。以下税込み）がセット。価格は3500円。

「特別版」は、「SMILE BOX 2026」の内容に「すき家オリジナル どんぶり箸置き（2個セット）」と「4000円分のクーポン券」（200円×20枚）が追加。価格は4000円。

クーポン券は、牛丼や定食などのメイン商品1点につき1枚使用できます。有効期限は2025年12月26日から2026年6月30日まで。

「SMILE BOX 2026」は1人5個まで、「特別版」は1人6個までの購入制限があります。「特別版」は12月25日から順次発送。一部店舗を除く1985店舗（12月4日時点）で販売。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了です。