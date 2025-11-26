カナダ・ブリティッシュコロンビア州で、オオカミが道具を使う様子が初めて撮影された/Haíɫzaqv Wolf & Biodiversity Project（CNN）カナダ・ブリティッシュコロンビア州中部の沿岸部に生息する野生のメスオオカミが、水中に仕掛けられたカニ用のわなを引き寄せて餌を食べる様子が撮影された。これは、これまでに観察されたことのない行動であり、オオカミによる道具の使用が初めて記録された事例となる可能性があ