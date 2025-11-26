巨人のリチャード内野手（26）が来月にも結婚することが25日、分かった。お相手は福岡県在住の1学年年上の26歳の女性で既にプロポーズは成功。トレードで移籍した今季途中からは東京―福岡の遠距離恋愛を実らせ、来季飛躍への原動力を得た。一瞬で心を引かれた。2年前に知人の結婚式で初対面。「うわー、可愛いなって。僕の一目惚（ぼ）れっすね」。リチャードからの猛アプローチの末に交際へと発展し、勝負をかけたのは昨オフ