¤Ò¤ÈÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ä¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¿´¤¯¤¹¤°¤ëÈþ»®¤¬¸÷¤ë¿·À±¥ì¥¹¥È¥é¥ó5Áª
µ¤¤Å¤±¤Ðº£Ç¯¤â¡¢»Ä¤ê1¥ö·î¶¯¡£Åß¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£
Åìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¡¼¥ó¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë£µ¸®¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£
£±¡¥À¤³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÏÓÁ°¤ÇÅìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡¢Âç»Ö¤¢¤ë¿·±Ô
¡ØCREATERNA¡Ù¡÷ÃÓ¿¬Âç¶¶
Å¹Æâ¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ÎÇò¤¬´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â
¤³¤ÎÅ¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Ç¤¢¤ë¿Ü±©¹±Ç·¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤ä¤¬¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Î¿©Ê¸²½¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ£³ÅÙ¤Î³¤³°Éð¼Ô½¤¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¡ØLe Petit Nice¡Ù¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡ØMaaemo¡Ù¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØDisfrutar¡Ù¡ØEl Celler de Can Roca¡Ù¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦ËÌ²¤¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶²¤ìÆþ¤ë¡£
¤·¤«¤âÎÁÍý¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ½²Û¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Þ¤ÇìÅÍß¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æµ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¤ÎÀ±¤òÍ¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤Ç¡¢ÎÁÍýÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
º£Ç¯£··î¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼«¿È¤Î¾ë¡ØCREATERNA¡Ù¤ò¹½¤¨¤¿¡£¾ì½ê¤Ï»°½ÉÄÌ¤ê±è¤¤¡¢À¤ÅÄÃ«¸ø±à¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ËÎ©¤Ä¥Ó¥ë¤ÎÃÏ²¼¡£
Âî±Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ëÈþÅª¤ÊÉÊ¡¹¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë
Í¥Èþ¤Ê°õ¾Ý¤Î¤Ò¤È»®¤Ï¡ÖÇòÉ±¤¨¤Ó¤ÎÎäÀ½¡×¡£³Ì¤´¤È¿©¤»¤Æ´Å¤ß¤¬¶¯¤¤´õ¾¯¤Ê¥¨¥Ó¤ò¡¢¥¨¥¹¥×¡¼¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿°á¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥È¤Ë¡££²¿§¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇºÌ¤ê¡¢Ëµ¤é¤Ë¤Ï¹È¤¯¤ë¤êÂçº¬¤ò¾þ¤Ã¤¿º¬¥»¥í¥ê¤È¤ê¤ó¤´¤Î¥ì¥à¥é¡¼¥É¤ò
¶õ´Ö¤³¤½²ÚÈþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼Â¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ò¤È»®¤´¤È¤Ë¿´Ìö¤ë¡£
¹ñ¤äÅÁÅý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Ü±©¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆÈÁÏÅª¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢µ»¹ª¤ËÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¡¢¤³¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¹¤ÍÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö²Ü°Ð¼¯¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡×¡£
¾å¤Ë¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤È¥µ¥Þ¡¼¥È¥ê¥å¥Õ¤ò½Å¤Í¤Æ¡£
¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î¿È¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤³¡Ê¥Þ¥¹¤ÎÍñ¡Ë¡×¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î¥Õ¥é¥ó¡×¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Á¥å¥¤¥ë¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¡ÖÏÂµíÆâ¤â¤âÆù¥í¡¼¥¹¥È¡×¤ÏÄã²¹¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÃæ¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢³°Â¦¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¡£ÃÇÌÌ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¸«»ö¡£
ÎÁÍý¤Ï¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï17,000¡Ë¤Î°ìÎã¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡ï3,000¤Ç¤½¤ÎÆü¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦Çò¥ï¥¤¥ó¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î£³ÇÕ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬
¹â¤¤µ»½Ñ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤òµ¤¼è¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë°ì¸®¤À¡£
£²¡¥Ì¾Å¹¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¼ã¤°®¤ê¼ê¤ÎÇ®¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃÎ¤ë
¡ØË§Èø¡Ù¡÷ÃÛÃÏ
ÃÛÃÏ±Ø¡¢¿·ÉÙÄ®±Ø¤É¤Á¤é¤«¤é¤âÅÌÊâ£²Ê¬¤Û¤É¡£°û¿©Å¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ì³Ñ¤ËÅ¹¤Ï¤¢¤ë¡£Ë§Èø¤µ¤ó¤Î¤ªÊìÍÍ¤¬É®¤ò¼¹¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢²°¹æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤À
µ¤¹ü¤¢¤ë¥Û¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÄ¾µå¤Î°®¤ê¤¬¡¢ò¿¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤Ë
Ä¹¤é¤¯¡ÈÆüËÜ¤ÎÂæ½ê¡É¡Èµû¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿ÃÛÃÏ¡£»Ô¾ì¤³¤½°ÜÅ¾¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ê¤ªÍ¥¤ì¤¿ò¿Å¹¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢º£Ç¯£··î¼ã¤½Ó±Ñ¤¬¼«¿È¤ÎÅ¹¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¸½ºß30ºÐ¤ÎË§Èø¤µ¤ó¡£Âç¿¶¤ê¤Ë°®¤ë¤Î¤Ï¡Öò¿¤òËËÄ¥¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤«¤é¡£Î³Î©¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÊÆ¤òÁª¤Ö¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤«¤é¤À
¼ç¿Í¤ÎË§Èø¿®¼£¤µ¤ó¤Ï¡ØÃÛÃÏ¼÷»ÊÀ¶¡Ù¤Ç¤Î½¤¶È¤Î¤Î¤Á¡¢ò¿¤Î°¦¹¥²È¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¸æÀ®Ìç¡ØÉÚ½ê¡Ù¤Ø¡£»Õ¤È¶Ä¤°¿ÆÊý¡¦º´Æ£¹ÀÆó¤µ¤ó¤Îò¿¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡Ö¾®ºÙ¹©¤Ê¤·¤ÎÎÏ¶¯¤¤°®¤ê¤È¡¢¸÷¤ê¤â¤Î¤Î»Å»ö¤Î¸«»ö¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË§Èø¤µ¤ó¡£
ò¿¤Î²Ö·Á¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡ÖÀÖ¿È¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ò¸Ø¤ëµÜ¾ë¡¦±ö³ø¤«¤é¡£¡Ö¿È¼Á¤¬½À¤é¤«¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË§Èø¤µ¤ó
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÂç¤¤á¤Î°®¤ê¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯»Õ¾¢¾ù¤ê¡£´Å¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¿©Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î²¬»³¤Î¼«Á³ºÏÇÝÊÆ¡Ö¤¢¤µ¤Ò¡×¤Ë£³ÌÃÊÁ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÀÖ¿Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¾¸ÍÁ°ò¿¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¤³¤Ï¤À¡×¡£
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê¤Ä¤±¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¤Ò¤é¤á¤Îº«ÉÛÄù¤á¡×¡£¤·¤Ã¤«¤ê»Ý¤ß¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°®¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï22,000¡Ë¤«¤é¡£¥³¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°®¤ê¤Î¿ô¤ä¿ÝÈÓ¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É´õË¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅ¹¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤À¤¬¡¢¡ØË§Èø¡Ù¤Ç¤ÏË¾¤á¤Ð¡È¤ª¹¥¤ß¡É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µ¤É÷¤ÎÎÉ¤¤¹ÅÇÉ¤Ê¿·Å¹¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÍê¤â¤·¤¤¡£
£³¡¥¥¢¥¸¥¢¤òÂÎ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÁÍý¤Ë´²¤°³õÄ®¤Î¿·À±
¡Ø²Ä»ë²½ÈÓÅ¹¡Ù¡÷³õÄ®
Ìµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÅ¹Æâ
¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤ÎÅìµþ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¿©¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°ì¸®¤Ø
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸Å¤¤ÁÒ¸Ë¤Ë¹â´¶ÅÙ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤¬Æþµï¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡¢¿·ÌÚ¾ì¡ØCASICA¡Ù¡£
¤½¤Î»ÐËåÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ØCASICA KABUTOCHO¡Ù¤¬¡¢¶áÇ¯¸ÄÀË¤«¤Ê¿·Å¹¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë³õÄ®¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î³¹³Ñ¤Î»Ô¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¼ê¹©·ÝÉÊ¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¿©´ï¡¢Ãã´ï¤Ê¤É³Æ¹ñ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö
¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢Ãæ¹ñ·÷¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¾ø¤·ÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¸÷¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤äÃæ¹ñÃã¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø²Ä»ë²½ÈÓÅ¹¡Ù¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎï¿Í»²¡¢¥¯¥³¤Î¼Â¤Ê¤É¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿·ÜÆù¤ò¡¢¾Ò¶½¼ò¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¹á¤êÎÉ¤¯¾ø¤·¾å¤²¤¿¡Ö·Ü¥â¥âÆù¤ÈÜ§¤Î¾Ò¶½¼ò¾ø¤·¡×¡ï1,000
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCIRCUS¡×¤È¡ÖÆîÉ÷¿©Æ²¡×»°¸¶´²»Ò¤µ¤ó¡¢Ãæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤Î¤Û¤«¹á¹Á¤Î°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÃç ÎÉ·ò¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ê¤¢¤²¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¹á¤êË¤«¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤¦¤¨¿©¸å´¶¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
ÍÈ¤²¤Æ¤«¤éÅâ¿É»Ò¤ä»³Ü¥¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¶ñºà¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ê»Ò¤È¥¢¥ï¥ÓÂû¤ÎÅâ¿É»ÒßÖ¤á¡×¡Ê¡ï1,300¡Ë¤Ï¡¢½Å·ÄÈ¯¾Í¤ÎÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ïÉÊ¡£
¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¤ò»È¤Ã¤¿¾ÆÇä¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¶ñºà¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¾ÆÇä¡×¡ï880¡£·Ú²÷¤ÊÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¤Ò¤ÈÉÊ¤À
¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎÃã¿Í¡¦¼Õ ¾®ÒØ»á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ÃãÍÕ¤ò¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºîË¡¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
£´¡¥ÆüËÜÎÁÍý¤Î³Î¤«¤Êµ»¤ÈÎÁÍý¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶À¤ò´®Ç½¤¹¤ë»êÊ¡¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
¡Ø¸æÎÁÍý Ìµµç¡Ù¡÷Ï»ËÜÌÚ
¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤à²È¤Î£µÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¾Å¹¡ØÌ¤ºß¡Ù¤Ç¤â¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¼ÂÎÏÇÉ
ÏÂÍÎ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹ª¤ß¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢½Ü¤ò¹ð¤²¤ëÎÁÍý¤ËË×Æþ¤¹¤ë
Å¹Ì¾¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌµµç¡×¤È¤Ï¡È¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÎÁÍýÄ¹¡¦¸Þ½½Íò¾±ÂçÏ¯¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤òÃµµá¤¹¤ë³Ð¸ç¤Èââ»ý¤ò´¶¤¸¤ë¡£
º£Ç¯£¹·î¡¢Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢¤±¤ä¤ºä±è¤¤¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹BÅïÆâ¤Ë¡Ø¸æÎÁÍý Ìµµç¡Ù¤Ï³«Å¹¡£
ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë±É¤¨¤¿ÏÂÍÎÀÞÃï¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Ë¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤À
ÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ê¡¢Å¹Æâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¶ãÌ£¤·¤¿¿©ºà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ÉÊ¡¹¤ò
¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤ªÂ¤¤êÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Ï¡¢ÏÎ¤Çßî¤·¤¿Ìá¤ê¥¬¥Ä¥ª¤Ë¥¢¥ª¥ê¥¤¥«¡¢¥¥ó¥á¥À¥¤¤Î¾ÆÁúÂ¤¤ê¤¬¡£º«ÉÛ¾ßÌý¤Î¼Ñ¤³¤´¤ê¡¢¶â»å±»¤Ê¤É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢À¹¤ê¤Ä¤±¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë
¥³¡¼¥¹¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê²ñÀÊÎÁÍý¤Î¹½À®¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢»³·Áµí¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤âÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ìÔ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ëý¤Î¡ÖÅÚÆé¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï±ö¶Ú»Ò¡¢¼«²ÈÀ½¤Î³¤ÂÝ¤ÎÄÑ¼Ñ¡¢¹á¤ÎÊª¡¢¤Á¤ê¤á¤ó»³Ü¥¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¶¡¡É¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì
¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¡ÖÎëÌÚÇÀ¾ì¡×¤Ç°é¤Ã¤¿ÊÆ¡¦¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¤äµ¨Àá¤ÎÌîºÚ¡¢¿®Íê¤òÃÖ¤¯Ë½§¤ÎÃç²·¤Ë¤è¤ë¾å¼Á¤Êµû²ðÎà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¡£
¡Ö¹õÌÓÏÂµí¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤Î¤·¤ã¤Ö¤¹¤¡×¤Ï¡¢£²mm¸ü¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿»³·Áµí¤ò¡¢ÆÃÀ½¤Î³ä²¼¤Ë¤µ¤Ã¤È¤¯¤°¤é¤»¡¢Ç»¸ü¤ÊÍñ²«¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£ÎÁÍý¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï33,000¡Ë¤Î°ìÎã
¤Þ¤¿¡¢Ì¾Êª¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ö¤¹¤¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Öº£¸å¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤ëÄ¾Á°¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¡¢Î×¾ì´¶¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÎÁÍý¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¸Þ½½Íò¤µ¤ó¡£
ÌÜ¤ÈÀå¤òÂ¸Ê¬¤Ë´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÈþÌ£¤Ê¤ë±£¤ì²È¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
£µ¡¥´û»ë´¶¤Ê¤¶õ´Ö¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ëìÔÂô¤ÊÌë¤¬¤¢¤ë
¡Øharvest project¡Ù¡÷ËãÉÛ½½ÈÖ
Ä´Íý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢·à¾ì·¿¡£Ì¥¤»¤ë±é½Ð¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¹Á¶è¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤é¤·¤¤
¤³¤ì¤¾¹Á¶èÅª¤Ê¹âÍÈ´¶¡ª¥·¥§¥¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯»Â¿·¤µ
Èâ¤¬³«¤¯¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢¿¼³¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¡£¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼ÊÁ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤¬¤É¤³¤«êÃÏÇÅª¡Ê¤³¤ï¤¯¤Æ¤¡Ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Å¹Æâ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÔ²ñ¤Î¾®±§Ãè¡£¤³¤³¤¬¡Øharvest project¡Ù¡£ÄÇÌ¾ËÂÀÏº¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¿·Å¹¤À¡£
¼«¤é¤ÎÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÈË¡É¤òÅ¹Ì¾¡Êharvest¡Ë¤Ë´§¤·¤¿ÄÇÌ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ØNARISAWA¡Ù¤Ç½¤¶È¸å¡¢µíÆù¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¶äºÂ µÈß·¡Ù¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤âÌ³¤á¤¿Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶À¤Ë¶Á¤¯Èþ»®¥³¡¼¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯
ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤ÈÎÁÍý¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÄÇÌ¾¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢¡ÈÈþÌ£¤·¤µ¡É¤ò¥²¥¹¥È¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£
¥³¡¼¥¹¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡Ö¸æÎé¤Î²ÖÂ«¡×¡£¿ô¡¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤Î¿©¤Ù¤ë²ÖÂ«¡£´ï¤ÎÄì¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤ï¤µ¤ÓÆþ¤ê¤Î¥È¥Þ¥È¿å¥¸¥å¥ì¤¬¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë
ÄêÈÖ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ï¡¼¥Ö¥µ¥é¥À¡Ö¸æÎé¤Î²ÖÂ«¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢»þ¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢»þ¤Ë¥²¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É´ËµÞ¼«ºß¡£
¤Ò¤È»®¤Ò¤È»®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤êÊý¤â¾å¡¹¤À¡£
¡ÖÀçÂæµí¥é¥ó¥×Æù¤Î¥¢¥í¥¼¡×¤Ï¡¢ÆÃÃí¤Î¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¶½¤ò¤½¤½¤ë¡£·°¹á¤ò¤Þ¤È¤¦¥í¥¼¿§¤ÎµíÆù¤Ï´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ÌÈþÌ£¤·¤µ¡£
ÎÁÍý¤Ï¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï22,000¡Ë¤Î°ìÎã¡£
µ©¾¯¤Ê¥Ü¥È¥ë¤â¤½¤í¤¦¡ª
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥å¡£´ðËÜ¤Ï¥Ü¥È¥ëÇä¤ê¤Ç¡¢£±ËÜ¡ï10,000Âæ¡Á
Ç¯ÂåÊª¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦ÅÁÅý¤È³×¿·¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÌë¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
▶¤³¤Î¤Û¤«¡§Âç¿Í¤ÎµÇ°Æü¥Ç¡¼¥È¤Ïµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ø¡£ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ò¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¿·Å¹5¸®