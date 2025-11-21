◇サッカーU17W杯カタール大会決勝トーナメント準々決勝日本0ー1オーストリア（2025年11月21日カタール・ドーハ）サッカーのU―17W杯カタール大会は21日、決勝トーナメント準々決勝が行われ、Uー17日本代表はUー17オーストリア代表に0ー1と惜敗。広山望監督が過去最高成績となる「最低でもベスト4」と掲げていた目標にはあと一歩届かず。広山望監督は試合後「こんな悔しい負け方はないです」と肩を落とした。広山監督は