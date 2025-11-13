桑原は熟考の末に海外ＦＡ権の行使を決断した。期限となる１１日までに手続きを行い、この日ＦＡ宣言選手として公示された。今季は開幕直前に右手親指骨折で出遅れたが、主に１、２番に入り、１０６試合で打率２割８分４厘、６本塁打、２７打点。５年連続で１００試合以上に出場し、４年連続Ａクラスに貢献した。昨年の日本シリーズではＭＶＰに輝き、２６年ぶり日本一の立役者となったハマのガッツマンは「一人の選手として自