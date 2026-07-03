ＤｅＮＡは２日の広島戦（横浜）で延長１２回の末に３―３で引き分けに終わった。実に９投手を送り出し最後の攻撃で戸柱が二ゴロに倒れた瞬間、ついに激闘に終止符が打たれた。時計の針は午後１１時３６分を指し、日付が変わるまで残り２４分。９回に２点差を追いつかれ、鳴り物も鳴らせなくなった超ロングゲームの試合時間は今季最長の「５時間２１分」で決着となった。負けなかったものの勝ち切れなかった試合で話題となっ