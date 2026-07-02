DeNAは2日、コーチングスタッフの配置転換を発表した。鈴木尚典2軍打撃育成コーチ兼巡回打撃育成コーチ補佐が1軍打撃戦術・育成コーチに配置転換され、1軍の打撃部門のコーチが異例の3人体制となる。木村洋太球団社長は「やっぱり打撃のチームという前提だと思いますけど、そこがなかなか機能していないっていうところなので、いろいろなところの連携強化というのもそうだし、指導という意味でもプラス1で、相川監督との関係性