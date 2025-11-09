今回は、義両親との旅行中、高級うなぎを奢らされたエピソードを紹介します。「これぐらいケチるなよ」と言う夫…「ワガママな義両親と旅行しましたが、義両親はまだ授乳中の私に『行動が遅すぎる！』と言って勝手にどこかに行ってしまったり、授乳中の車内をのぞきこんできたりして、ウンザリ。そしてお昼にうなぎを食べることになりましたが、まだ乳児の娘が泣き出し授乳していたら、義両親はさっさとうなぎを食べて先にお店を出