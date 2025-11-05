「巨人秋季キャンプ」（４日、ジャイアンツスタウンタジアム）巨人は４日、来季の２軍監督として前ＤｅＮＡの石井琢朗氏（５５）、同バッテリーコーチとして元日本ハム、ソフトバンクの田口昌徳氏（５５）の就任を発表した。ともに秋季キャンプ中のジャイアンツタウンスタジアムを訪れ、阿部慎之助監督（４６）らにあいさつ。石井氏は「巨人軍だけに“強人軍（きょうじんぐん）”でありたい」とスローガンを掲げた。ダジャレ