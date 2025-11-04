ロッテは４日、今オフに戦力外通告した二木康太投手が現役引退し、チームスタッフに転身すると発表した。球団を通じて「今は本当に感謝の気持ちしかありません。プロ１年目の春のキャンプの時に初めてプロの先輩方と一緒に練習をさせてもらって、周りについていけなくて、ああ、これは無理だと思いました。それが結果的に１２年間もの長い間、プロ野球選手として続けることができたのは応援をしてくださった皆様をはじめ、周り