大谷翔平選手の高校の後輩でもあり、現在スタンフォード大学でプレーする佐々木麟太郎選手（21）のビッグニュースが入ってきました。アメリカで行われたメジャーリーグのドラフト会議でマイアミ・マーリンズから8巡目、全体235位で指名を受けました。高校通算最多140本のホームランを記録し、スタンフォード大学に進学した佐々木選手は、2025年のプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクから1位指名を受けました。ドラフトを中継で見