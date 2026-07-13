タイの首都バンコクの飲食店で火災が発生し、少なくとも27人が死亡しました。火災発生時の映像では、店の入り口から猛烈な炎が噴き出し、走って逃げる人たちの様子が確認できます。店の外は白い煙に覆われ、その後、炎が噴き出していた入り口からは大量の黒煙が立ち上っていました。現地当局などによりますと、12日深夜、バンコク北部にあるパブで大規模な火災が発生しました。火は約30分後にほぼ消し止められましたが、これまでに