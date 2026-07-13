熊本市中央区国府3丁目のアパートで、男女3人が死亡した状態で見つかりました。 3人の首には紐のようなものが巻き付いていたということです。 熊本県警によりますと、部屋は2階建てアパートの1階部分で、この部屋には90代の夫、80代の妻、60代の娘が住んでいて、警察は、見つかった3人がこの家に住む親子の可能性があるとみて捜査を進めています。 外傷は今のところなく、部屋の中に荒らされた様子もないとしていま