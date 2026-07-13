母校の愛媛県西条市立神拝小学校を訪れ、児童らに話をする長友佑都＝13日サッカー日本代表でワールドカップ（W杯）に5大会連続で出場した長友佑都が13日、愛媛県西条市で取材に応じ、自身の今後について「まだはっきりとは決めていない。でもチームも、シーズンも始まっていくので、もうそろそろ決断したい」と述べた。39歳のDFはFC東京が7月3日に発表した新シーズンのメンバー一覧に名前がなかった。W杯北中米3カ国大会で日本