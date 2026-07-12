カナダのトロントで銃撃事件があり、2人が死亡、4人がけがをしました。地元警察によりますと、11日午後8時過ぎ、トロントで銃撃事件があり、6人が撃たれ、そのうち2人が死亡しました。現地メディアによりますと、現場ではカナダで最大級のラテンアメリカをテーマにしたイベントが行われていて、大勢の人が集まっていたということです。地元警察は当初、銃乱射事件としていましたが、ロイター通信によりますと、その後の会見でいわ