アメリカ中央軍は、この1週間で4回目となるイランへの攻撃を行ったと明らかにしました。ホルムズ海峡周辺は緊迫した状況が続いています。アメリカ中央軍は12日、「ホルムズ海峡で攻撃を続けるイランの能力を低下させるため」として、イランの防空システムや沿岸のレーダー基地など数十か所を攻撃したと明らかにしました。そのうえで、「イランはこの海峡を支配していない」と改めて強調しました。一方、イランの革命防衛隊は今回の