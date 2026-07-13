今回は、偉そうな夫を義母が撃退してくれたエピソードを紹介します。「育児をサボるなこのバカ息子！」「年長の双子の子どもが夏休みに入りましたが、猛暑の中、外に毎日遊びに連れて行くのは難しく、とはいえ家で1日一緒に遊ぶのも大変です。そこで夫に『週末子どもを遊びに連れて行って』とお願いしたら断られ、『育児は母親の仕事だろ？』『主婦のくせに甘えるな』と言ってきたんです。ブチ切れた私は、夫への反撃として2日間家