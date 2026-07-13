13日未明、タイの首都バンコクの飲食店で火災が発生し、少なくとも27人が死亡しました。富永大介記者・NNNバンコク「現場には焦げ臭いにおいが充満しています。ギターが真っ黒に焦げている」13日未明、タイの首都バンコクの飲食店で火災が発生しました。近くにいた人「服に火がついたまま逃げてきた」当時、店には200人以上の客がいて少なくとも27人が死亡し、63人がケガをしていて、そのうち22人は重体だということです。タイの日