「これから"人間・大野智"として、僕の日常や趣味を発信していこうかなと思って」──嵐が5月末に東京ドームでラストライブを開催してから1か月余り。大野智（45）が個人サロン「さと島」を7月15日にオープンすることを宣言した。いずれイベントも開催する予定だという。【写真を見る】ついに公開された大野のタトゥー全容。2024年に宮古島で目撃されていたナンバープレートのようなデザインのタトゥーも7月8日、「さと島」オー